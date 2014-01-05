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انفجار سيارة شابين عربيين بسبب استنشاقهما مواداً مخدرة

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انفجار سيارة شابين عربيين بسبب استنشاقهما مواداً مخدرة انفجار سيارة شابين عربيين بسبب استنشاقهما مواداً مخدرة

وقعت حادثة انفجار في إحدى السيارات التي كانت متوقفة بالقرب من أبراج النعيمية بإمارة عجمان، وتعود تفاصيل الحادثة إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات بشرطة عجمان عن حدوث انفجار سيارة بسبب احتراقها، وعليه قامت غرفة العمليات بإبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني، كما وجهت دوريات الشرطة لتأمين المكان واستدعت أفراد مسرح الجريمة وأفراد التحريات.

وأوضح المقدم خالد محمد النعيمي مدير مركز شرطة النعيمية الشامل بأن الحادثة وقعت في تمام الساعة الثانية صباحاً بالقرب من أبراج النعيمية، وفور ورود البلاغ تم أخذ كافة الإجراءات من تأمين مكان الحادث واستدعاء الجهات المختصة حيث تم إنقاذ شابين عربيين من داخل السيارة المحترقة ثم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبعد سؤالهم عن الحادثة اعترفا بأنهما كانا يستنشقان الغاز المستخدم في تعبئة الولاعة ونوافذ السيارة مغلقة، حيث امتلأت السيارة بالغاز وقام أحدهما بإشعال (الولاعة) لتدخين السجائر فانفجرت السيارة بفعل كثافة الغاز والضغط الناتج عن اشتعاله.
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