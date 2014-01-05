حملة "تنصيب السيسي رئيسا للجمهورية" تؤكد أنه سيقبل بالمنصب تنفيذا لإرادة الشعب

البيان: جمعنا 3 ملايين توقيع.. وخلال 60 يوما سنجمع 40 مليون

كتب : صلاح عبدالله الأحد 05-01-2014 13:15

أعلنت حملة "قرار الشعب لتنصيب الفريق السيسي رئيسًا للجمهورية"، اليوم، جمعها 3 ملايين توقيع على الاستمارة الخاصة بها، من المواطنين في كل أنحاء الجمهورية، منذ انطلاقها في 18 نوفمبر الماضي.

أكدت الحملة، في بيان أصدرته، قبول الفريق السيسي؛ لتكليف الشعب له بالمنصب لمدة 5 سنوات، بناءً على البرنامج الذي وضعته الحملة، تجسيدًا لكل آمال وطموحات الشعب، مشيرة إلى أنها ستنتهي من جمع 40 مليون توقيعًا على الاستمارة خلال 60 يومًا، من الآن، على أن تبدأ بعد ذلك مباشرة، تنفيذ إرادة الشعب في تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار مراسم رسمية وشعبية.

وأشارت الحملة، إلى أنها ترحب برقابة كافة الجهات والمنظمات الدولية والمحلية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، تأكيدًا على اتباعها سياسية الشفافية الكاملة في مراحل العمل، فضلًا عن استخدامها للتقنية الحديثة في عملية فرز الاستمارات، لافتة الي أن البرنامج الذي سيتم البدء في تنفيذه، في اليوم التالي لمراسم التنصيب، سيتم تحقيقه بأياد وعقول مصرية، تهتم بالعمل والبناء لمدة 5 سنوات؛ لبناء الدولة الحديثة.

قال محمد فارس، مؤسس حملة قرار الشعب، أن الحملة لاقت ترحيبًا كبيرًا من جمواع الشعب المصري في الداخل والخارج، ما ساعد الحملة في بناء قواعدها التنظيمية في مصر، فضلًا عن تدشين مقرات لها في سويسرا وإيطاليا وكندا والسويد وإستراليا، وكل دول الخليج العربي ما عدا قطر.

وأضاف فارس، أن الفريق السيسي سيقبل تكليف الشعب له برئاسة الجمهورية لمدة خمس سنوات لتحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو، لافتا إلى أن الفريق السيسي سيعمل على تحقيق طموحات الشعب، التي ستبدأ بمحاسبة كل من أساء لمصر ومارس الفساد خلال العقود الماضية؛ لترسيخ مبادئ العدل والمساواة لتحقيق دولة القانون.

وأوضح، أن البرنامج الحملة للفريق السيسي، أعده وصاغه مجموعة من الخبراء المتخصصين في كافة المجالات؛ بهدف بناء مصر الحديثة، التي سالت من أجلها دماء الآف الشهداء والمصابين، بما يضمن حياة كريمة تليق بالمصريين.