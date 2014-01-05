"المصريين الأحرار" يدعو إلى اندماج الأحزاب السياسية .. ويؤكد: يجب التصويت بـ"نعم"

كتب : إسلام فهمي الأحد 05-01-2014 13:24

دعا الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، إلى تكوين كيانات حزبية قوية يكون لها تأثير على أرض الواقع مع الابتعاد عن التشتت، وضرورة حشد المواطنين بمختلف المحافظات للتصويت بـ"نعم" بعد مناقشات مواد الدستور وشرحها لهم.

وأضاف حرب، خلال المؤتمر الذي عقد مساء أمس، بقرية دير أبوحنس، التابعة لمركز ملوي جنوب المنيا، وحضره كلًا من الكاتبة فريدة الشوباشي، وشهاب وجيه المتحدث الرسمي باسم الحزب، والدكتور نجيب أبادير عضو المكتب السياسي وعضو لجنة الخمسين، وهيلاسلاسي عضو مجلس الشورى السابق وعضو الهيئة العليا للحزب، وعادل جرجس أمين حزب المصريين الأحرار بجنوب المنيا، أن التصويت بـ"نعم" على الدستور رسالة للعالم أجمع تؤكد نجاح الثورة المصرية ومصداقيتها وتعبيرها عن إرادة حرة للشعب المصري، وانتقالًا لشرعية حقيقية جديدة.

وأشار رئيس مجلس أمناء الحزب، إلى أن التوجه نحو اندماج الأحزاب ليس مقصورًا على الأحزاب الليبرالية، ولكن هناك أحزابًا لها اتجاهات اشتراكية وناصرية تندمج معًا، لافتًا إلى أن اندماج الأحزاب هو جزء من توجه عام موجود داخل الحياة السياسية المصرية، بحد تعبيره.

وقالت الكاتبة فريدة الشوباشي، إن البناء يحتاج إلى أساس قوى ومتين، وأن هذا الأساس هو الدستور، والرهان هو نجاح الاستفتاء لوضع البلاد على طريق البناء والعبور لآفاق المستقبل، وطالبت أجهزة الدولة بالقيام بواجبها تجاه المواطنين لتمكنهم من المشاركة في وضع هذا الأساس.

وأضافت الشوباشي، أن أكبر خطر يهدد الثورة ويهدر التضحيات التي قُدمت في سبيلها يكمن في الركون إلى فكرة أن الشعب عمل ما عليه بخروجه بعشرات الملايين في 30 يونيو.