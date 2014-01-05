وزير الخارجية : الموقف القطري مرفوض شكلا وموضوعا ..وهناك نوايا غير سوية

نبيل فهمي: استدعينا السفير القطري كخطوة أولى للرد.. وكل الأمور واردة في الخطوات المقبلة

كتب : حسن حسين الأحد 05-01-2014 13:41

أكد نبيل فهمي، وزير الخارجية، أن الموقف القطري مرفوض شكلا وموضوعا، ولا يجوز أن تتعرض خارجية دولة أجنبية حتى وإن كانت دولة عربية للوضع الداخلي لدولة أخرى.

وقال فهمي "الإدلاء بتصريح بهذا المعنى شئ مرفوض ومضمونه وصياغته تعكس أن هناك نوايا غير سوية في إطار التصفية، وتحركنا نحن كدولة كبرى في المنطقة دائما تحرك محسوب".

وأضاف الوزير، خلال مغادرته مطار القاهرة الدولي، اليوم، متجها إلى زيارة للجزائرة لتعزيز العلاقات بين البلدين، أن البيان الصادر من الخارجية المصرية أمس شمل مجموعة رسائل منها الرفض الكامل للإجراء، واستدعاء السفير القطري، وإبلاغه هذا الأمر رسميا، ما يعكس جدية الموقف من قبل الجانب المصري، بالإضافة إلى أن البيان تضمن إشارة صريحة نحمل فيها قطر مسؤولية أي تداعيات ناتجة عن ذلك، وهذه هي الخطوة الأولى كإعلان موقف قد يتبعه خطوات أخرى فكل الأمور محل دراسة.

نتطلع لعلاقات حسنة بين الدول العربية بشرط ألا يمس أي طرف عربي المصالح المصرية

أوضح فهمي أنه كان هناك رغبة من عدة دول عربية خليجية أن تستقر الأمور القطرية في الساحة العربية وليس مع مصر فقط، فكان هناك رغبة إعطاء فرصة لقطر في ضوء تغيير القيادة القطرية لتصحيح المسار رغم أننا لم نجد مؤشرات واضحة، إنما استجبنا لهذه الرغبة، ونتطلع دائما لعلاقات حسنة بين الدول العربية بشرط ألا يمس أي طرف عربي المصالح المصرية او كرامة المصريين، مستدركا "لكن للأسف ما شاهدناه أول أمس في بيان قطر هو رد سلبي على من طرحوا دعوة للصبر أو التغيير أو إعطاء فرصة إضافية".