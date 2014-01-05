مكياجك السموكي على طريقة هيفاء حسين

من منا لا تحب النجمة البحرينية هيفاء حسين؟؟ فخلف مكياجها السموكي الجذاب تكمن ملامح رقيقة ناعمة تتناغم بسلاسة مع مستحضرات التجميل لتقدم لنا في كل مرة الإطلالة الأكثر أناقة وفخامة، والتي لطالما اشتهرت بها.

"سيِّدتي نت" يقدم لك خطوات تطبيق المكياج على طريقة هيفاء حسين، فقط اتبعي الخطوات التالية وتألقي:

قد يعجبك: كيف تحصلين على مكياج غادة عبد الرازق ؟

1. أحمر الشفاه

تعشق هيفاء حسين أحمر الشفاه الأحمر الكلاسيكي، وأحمر الشفاه الفوشيا، فالشفاه الجريئة هي عنوان هيفاء الذي نادراً ما تتخلى عنه.

2. العيون

بالرغم من أن مكياج هيفاء في مسلسلاتها يتميز دائماً بالنعومة والخفة، إلا أنها تعشق المكياج الدخاني في سهراتها الخاصة.

وبخصوص تحديد العيون تستخدم هيفاء تكنيكاً خاصاً يعتمد على رسم العين بخط رفيع جداً عند مدمع العين، ولكنه يزيد سمكاً كلما اتجهت إلى الزاوية الخارجية للعين، ليكون مكياج عينيها بهذا الشكل:

• ارسمي زاوية عينيك الداخلية بخط رفيع يزيد سمكاً كلما اتجهت للخارج بالتدريج حتى يكون بشكل بارز وعريض في نهاية الجفن.

• امزجي الكحل الذي رسمته في زاوية العين مع ظلال سوداء، وذلك من منتصف الجفن العلوي بطريقة مائلة إلى الأعلى، وذلك حتى تتماشى الظلال مع الزاوية المرسومة للخارج بالكحل.

• ضعي طبقة من الظلال البيج أو اللؤلؤية عند مدمع العين لتمتد حول زاوية العين الداخلية وعلى الجفن السفلي.

• وكلما طبقت هيفاء حسين مكياجها، فإنها تعود إلى إضافة المزيد من اللمسات من خلال الماسكارا، وقلم تحديد العيون السائل، وقلم الحواجب.

تابعي هنا: