خلطات طبيعيّة للتخلّص من اصفرار الأظافر

هل تعانين من مشكلة اصفرار الأظافر، إذاً الخلطات الطبيعية هي الحل الأمثل لك.

عصير الحامض

استخدمي عصير الحامض لتفتيح الأظافر. ضعي القليل من عصير الحامض الطازج على البقع لبضعة دقائق. وبعد ذلك، ربتيها بمنشفة جافة ودلكي قطرات قليلة من زيت الزيتون عليها.

بيروكسيد الأوكسيجين

إنها مادة فعالة جداً ونافعة في إزالة البقع الصفراء من عن الأظافر وذلك بفضل مفعولها المبيّض. امزجي ثلث "بيروكسيد الأوكسيجين" بثلثي مياه وبعد ذلك انقعي أظافرك في المحلول لعشر دقائق. بدلاً من ذلك، يمكن تنظيف أظافرك بواسطة فرشاة أسنان وبمعجون أسنان يحتوي على بيروكسيد الأوكسيجين. يمكن للبيروكسيد أن يزيل الرطوبة من أظافرك، بالتالي لا تنسي استخدام كريم الترطيب.

الزيوت الأساسية

إن كنت تعانين من بقع أو تغيير في لون البشرة، امزجي الخزامي مع زيت شجرة الشاي لأنها قد تساعدك. ضعي الزيت النقي على باطن الظفر بواسطة قطارة. بهذه الطريقة، ستستعيد أظافرك عافيتها، بالإضافة إلى ذلك يمكنك الاستفادة من منافع الطب العطري في هذا المجال.

طلاء الاظافر الأساسي

من الآن وصاعدا، احرصي دائما على وضع طبقة من طلاء الأظافر الأساسي، قبل تطبيق أي طلاء آخر بخاصة إن كان بألوان فاقعة قد تترك بقعا ملفتة للانظار على أظافرك.

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