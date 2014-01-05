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الفريز والتوت لتقشير اليدين والقدمين

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الفريز والتوت لتقشير اليدين والقدمين الفريز والتوت لتقشير اليدين والقدمين

لتقشير لطيف على بشرة اليدين والقدمين، وإزالة الخلايا الميتة، أنت بحاجة إلى ما يقارب عشر حبات من الفريز أو حفنة من التوت، والقليل من زيت الزيتون، بالإضافة للقليل من ملح البحر أو السكر الأسمر.
أما عن الطريقة فتتمثل في:
• طحن الفريز أو التوت في الخلاط الكهربائي.
• إضافة المكونات الأخرى.
• وضع المزيج على بشرتك مع التدليك الخفيف لمدة دقائق.
الفريز والتوت يشكلان مصدراً ممتازاً للمواد المضادة للأكسدة، والتي تعمل على زيادة إشراقة البشرة، ومكافحة الشيخوخة بها.

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سيدتي