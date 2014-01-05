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اختبار جديد يكشف المدخنين بين المتقدمين لكليات الشرطة والحربية

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تمكن فريق من الباحثين بجامعة برمنجهام البريطانية من تطوير اختبار تشخيصى جديد للكشف عن الأشخاص المدخنين باستخدام اللعاب، وسيفيد الاختبار فى الكشف عن المدخنين بين المتقدمين للاختبار من أجل الالتحاق بكليات الشرطة أو الحربية دون الحاجة لملاحظة الأعراض المصاحبة للتدخين.

والمثير أن نتيجة الاختبار تظهر سواء كانت إيجابية أو سلبية خلال دقيقة واحدة، بينما تستغرق 5 دقائق تقريباً، كى يعطى نتائج دقيقة وكاملة عن تركيزات النيكوتين لدى الشخص محل الاختبار.

ويُعرف الاختبار الجديد باسم كوتينين "cotinine"، ويقوم الشخص محل الاختبار بالبصق داخل أنبوبة اختبار، ثم تقوم الجهة المشرفة على التحليل بغمس شريط الاختبار داخله، ليتم الكشف عن نواتج تحلل مادة النيكوتين بعد مراقبة وتقييم الألوان الناتجة بأنبوبة الاختبار .

وأضاف الباحثون أن الاختبار الجديد قادر على الكشف عن الأشخاص المدخنين حتى لو قاموا بتدخين آخر سيجارة قبل 3 أيام من موعد الخضوع للتحليل، ولكنهم أشاروا فى الوقت نفسه إلى أنه لا يتعرف على عدد السجائر التى تم تدخينها، ويقتصر الأمر على مستويات النيكوتين التى تم الحصول عليها، ولذا سيكون الاختبار إيجابياً حتى عند استخدام بدائل النيكوتين، مثل العلك، والذى يعد أحد من أشهر وسائل الإقلاع عن التدخين.

ونشرت هذه النتائج مؤخراً بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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