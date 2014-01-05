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غداً.. المستشار العلمى للرئيس يزور مستشفى الصحة النفسية فى العباسية

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غداً.. المستشار العلمى للرئيس يزور مستشفى الصحة النفسية فى العباسية غداً.. المستشار العلمى للرئيس يزور مستشفى الصحة النفسية فى العباسية

يزور الدكتور عصام حجى المستشار العلمى لرئيس الجمهورية مستشفى الصحة النفسية فى العباسية صباح غد الاثنين.

يتفقد حجى أثناء الزيارة الأقسام المختلفة بالمستشفى، كما يزور العيادات الخاصة بالأطفال الذين يعانون من صعوبات تعليمية.

وفى ختام الزيارة، يلتقى حجى الأطباء والعاملين بالمستشفى وأولياء الأمور لمناقشة الأساليب التعليمية اللازمة لدمج الأطفال "ذوى الاحتياجات النفسية الخاصة" فى المنظومة التعليمية.

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