صرح الدكتور أحمد أبو شنب عضو مجلس نقابة العاصمه للأطباء البيطريين و أبرز نشطاء البيطريين بضرورة إستغلال الأحداث الحاليه و اللحاق بركب التغيير و أضاف إما أن ننتفض او لا نحلم بتحسين وضع مهنتنا .

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد أبو شنب قد كان قائد إعتصام البيطريين في نهاية عام 2012 حيث قدم بلاغ في صفة نقيب بيطريين مصر الدكتور سامي طه و أعتصم داخل مقر النقابه على مدار 10 أيام و أضرب عن الطعام و أنتهت هذه الإحتجاجه بمقابلة محمد مرسي لوفد نقابي و هو احد أعضاء مجلس نقابة العاصمه الذي تم إ‘نتخابه بتاريخ 15 فبراير 2013 و الذي نشرته الصحف تحت عنوان هزيمه ساحقه لقائمة الإخوان على يد قائمة الإستقلال .

جدير بالذكر أن كل من الأطباء البشريين و الصيادله و أطباء الاسنان في حاله ثوره حاليا للمطالبه بالكادر و الذي قد إستجابت الدوله له لكن في صوره مختلفه عن كونه كادر من خلال ما يسمى حوافز , أدى ذلك إلى إنتفاضة داخل أروقة تلك النقابات .

و يعقد إتحاد نقابات المهن الطبيه يوم الخميس الموافق 9 يناير جلسه عموميه طارئه لمناقشة سبل تحقيق ذلك المطلب .

و أضاف أبو شنب أن مطالب البيطريين لا تنحصر في الكادر بل أكد أن المطلب الاساسي للبيطريين هو كيان مستقل بعيد عن سيطرة من أطلق عليهم بأعداء الاطباء البيطريين .

و أشار إلى أن الكيان المستقل سيكون بمثابة نقطه للإنطلاق في تحقيق بقية المطالب و التي هي حق أصيل للأطباء البيطريين من كادر للعاملين في جهاز الدوله و تكليف الخريجين الذين لم يطبق عليهم التكليف بأثر رجعي منذ 1995 و التي كانت تكّلف بتأشيره رئاسيه مباشره مضاهيه لظباط الجيش و الشرطه .

و أضاف أبو شنب أن الأطباء البيطريين و على مدار العامين السابقين قد قاموا بعدد من المواقف الإحتجاجيه للمطالبه بتحقيق تلك المطالب و مما هو جدير بالذكر أنهم على مدار تلك المده قد حققوا نوعا ما تقدما ملحوظا في تحقيق تلك المطالب بداية من مشروع أعده وزير الشئون القانونيه السابق الدكتور محمد محسوب ومرورا بوعد رئاسي من الرئيس السابق محمد مرسي و إنتهائا بتعيين نائب لوزير الزراعه , ذلك على مدار العامين السابقين و خلال فتره الحكومه السابقه ( حكومة هشام قنديل ) .

و أكد أنه لا بد من الوقوف على تلك النقاط و العمل على المضي بناءا عليها مع الحكومه الحاليه و ليس البدء من الصفر .

يذكر أن إتحاد نقابات المهن الطبيه في جلسته القادمه يوم 9 يناير سيناقش سبل تحقيق المطالب و ذلك بحضور البشررين و الصيادله و أطباء الاسنان و يدعو الدكتور أبو شنب جموع الأطباء البيطريين للإحتشاد للجمعيه العموميه و ذلك ليكون للبيطريين في ذلك الشأن جانب و مما لاشك فيه أن تلك الجمعيه العموميه قد ينتج عنها تشكيل لجنه مركزيه مقرها الإتحاد و يندرج تحتها لجان مركزيه في النقابات العامه الأربعه ( بشريين - صيادله - أسنان - بيطريين ) تنبثق منها لجان فرعيه على مستوى النقابات الفرعيه في المحافظات على مستوى الجمهوريه .

و هذا كله إن أنبأ بشئ فليس إلا أن حلم الاطباء البيطريين قد شارف على التحقق إلا أن جدية الاطباء البيطريين الشباب و دعم شيوخ المهنه هو السبيل لذلك , فكل من يمتهن مهنة الطب البيطري لابد من أن يكون غيورا عليها و على مكانتها و الأجدر ان يكون لديه إحساس بالمسئوليه تجاه زملائه من الاطباء حديثي التخرج ليجدوا بيئة صالحة للعمل و الإجتهاد و رفعة شأن المهنه .

شبكةعيونالإخبارية

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