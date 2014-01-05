الاسبوع المقبل .."الضرائب المصرية" تناقش التعديلات الجديدة علي قوانين الضرائب

كتب : عبدالعزيز المصرى منذ 10 دقائق

تعقد جمعية الضرائب المصرية الاسبوع المقبل مؤتمرها الضريبي الاول خلال 2014 لمناقشة التعديلات الضريبة علي قوانين الضرائب الحالية.

قال ياسر محارم امين عام الجمعية ان المؤتمر يناقش التعديلات الجديدةالتى اقرت علي قوانين الضرائب المختلفة ومشاكل أسس ومعايير تقييم الانشطة المختلفة بالمجالات الصناعية والبترولية والسياحية والمباني الادارية والموانئ والمطارات.

ويتطرق المؤتمر لضريبة القيمة المضافةوالملائمة الاقتصادية،والضريبة علي العقارات المبنية،بالإضافة الى التعديلات المقترحة علي ضريبة الدخل .