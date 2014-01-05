«الأطباء» تستعد لإضراب الأربعاء

كتب : محمد سليمان الأحد 05-01-2014 09:56

تستعد النقابة العامة للأطباء لتنظيم إضراب جزئى جديد الأربعاء المقبل، بالمستشفيات الحكومية، للمطالبة بإقرار مشروع قانون كادر المهن الطبية، مهددة بالتصعيد احتجاجا على تجاهل الحكومة لليوم الأول من إضرابهم الذى نظمته الأربعاء الماضى، وإصرار وزارة الصحة على إقرار مشروع الحوافز والبدلات بديلا عن مشروع كادر المهن الطبية بشقيه المالى والإدارى. وقال الدكتور خالد سمير، أمين صندوق النقابة: «تجاهل الحكومة للمطالب ونشرها بيانات غير دقيقة، تجعلنا مجبرين على التصعيد بعد إضراب 8 يناير»، مشيراً إلى أن البيانات التى تصدر من وزارة الصحة هدفها إحراج الأطباء، متسائلا: «كيف تصدر وزارة الصحة بيانا عن نسبة المشاركة فى الإضراب فى الساعات الأولى من اليوم قبل أن يبدأ العمل بالأساس؟». وأضاف، لـ«الوطن»، أن الكادر الذى يطالب به الأطباء ليس شقا ماليا فقط ولكنه يتضمن شقا إداريا أيضا، مستنكرا الاعتداءات التى تقع على المستشفيات وآخرها واقعة التعدى على مستشفى إمبابة العام، موضحاً أن النقابة تسعى لتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية بعد تكرار مشاهد الاعتداء على المستشفيات. وانتقدت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء، انخفاض نسبة الإضراب فى محافظتى الفيوم والقليوبية التى يسيطر على مجالس نقاباتها قائمة «أطباء من أجل مصر»، المنتمية لتنظيم الإخوان، مشيرة إلى أنهم لم ينظموا أى وقفات احتجاجية ولم يوزعوا بروتوكول الإضراب على المستشفيات الموجودة فى نطاق محافظاتهم. من جانبها، أكدت نقابة الصيادلة أنها ستواصل المشاركة فى الإضراب الجزئى المقرر تنظيمة الأربعاء المقبل.

وأوضحت النقابة أن إضرابها، من أجل المواطن الذى يستحق أفضل رعاية صحية.