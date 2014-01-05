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تركيا تغلق معبرها الحدودي مع سوريا

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تركيا تغلق معبرها الحدودي مع سوريا تركيا تغلق معبرها الحدودي مع سوريا

قررت تركيا إغلاق معبرها الحدودي «جيلفة كوزو» مقابل معبر«باب الهوى» السوري بشكل مؤقت أمام الشاحنات التركية لحماية أرواح السائقين الأتراك على إثر تصاعد الاشتباكات بضواحي قرية «سارمادا» السورية بين فصائل المعارضة.

وقالت صحيفة «يني تشاج» التركية، الأحد، إن المسؤولين الأتراك في المعبر حذروا المواطنين السوريين الراغبين في الدخول من تركيا إلى سوريا بعدم الذهاب تحسبًا من مخاطر الاشتباكات المكثفة.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من كل هذه التحذيرات لا يزال تدفق المواطنين مستمرًا من سوريا إلى تركيا عن طريق معبر «باب الهوى» هربًا من الاشتباكات.

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