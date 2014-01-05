«كيري» يصل الأردن في زيارة قصيرة لبحث مفاوضات السلام

وصل وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية قصيرة.

ومن المقرر أن يلتقي «كيري»، ظهر الأحد، الملك عبدالله الثاني في الديوان الملكي بالعاصمة لبحث ملفات أهمها سير مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، بحسب مصادر دبلوماسية.

وأوضحت المصادر أن «كيري» سيطلع المسؤولين الأردنيين على مستجدات عملية التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

كان «كيري» زار كلا من إسرائيل والأراضي المحتلة، الخميس الماضي، وعقد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين بهدف دفع عملية السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني .

وأنهى «كيري»، السبت، جولة مكثفة من المحادثات مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.