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تركيا تمنع بيع صحف المعارضة في 18 منفذًا

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تركيا تمنع بيع صحف المعارضة في 18 منفذًا تركيا تمنع بيع صحف المعارضة في 18 منفذًا

منعت رئاسة بلدية إسطنبول بيع الصحف «آيدنلك» و«يورتوجمهوريت» و«يني تشاج» و«سوزجو» المعارضة لسياسة حكومة «العدالة والتنمية» التركية، في 18 منفذًا في نفق «مرمراي»، والسماح فقط ببيع الصحف الموالية لحكومة رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان.

وقالت صحيفة «يورت»، الأحد، إن القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من بداية يناير.

كانت الخطوط الجوية التركية قد اتخذت قرارًا مشابهًا في الفترة الأخيرة بمنع تداول صحف المعارضة، ومنها صحيفة «زمان»، التي تعتبر الجريدة الرسمية لحركة الداعية المعارض، فتح الله جولن، داخل طائراتها.

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