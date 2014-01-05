أزمة في دفاع الهلال قبل مواجهة الاتحاد

تأكد غياب المدافع الكوري بصفوف الهلال كواك عن مباراة الاتحاد في بطولة الدوري السعودي، والمقرر لها الخميس المقبل.

ويعاني كواك من إصابة قوية أبعدته عن التدريبات الجماعية الأخيرة، ولا يزال اللاعب يسير على العكاز، لذا بدأ المدير الفني لفريق الهلال سامي الجابر بالبحث عن بديل له.

ووفقا لما نشرته صحيفة "المدينة" قد يشرك الجابر ظهيره الأيسر عبد الله الزوري في مركز المدافع الذي يعاني من نقص شديد بسبب انتقال ماجد المرشدي إلى صفوف فريق الشباب إلى جانب إلغاء عقد الكوري الجنوبي تشونغ فضلا عن عدم وصول المدافع الأجنبي الجديد البرازيلي سيلفا.

ويسعى الفريق الأزرق لتحقيق الفوز ليواصل مطاردته للنصر الذي يحتل الصدارة برصيد 42 نقطة بفارق أربع نقاط عن الهلال.