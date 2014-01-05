طالبات الإخوان بالأزهر يستخدمن الأبواق للتشويش على الامتحانات

نظمت مجموعة من طالبات الإخوان بجامعة الأزهر، اليوم، مسيرة جابت الحرم الجامعى بفرع البنات، وحملت الطالبات لافتات مناهضة لرئيس الجامعة، مرددات هتافات مناهضة للإدارة الجامعة، وقوات الأمن، وذلك للتنديد بالاعتداء على جامعة الأزهر، كما استخدمت الطالبات الأبواق للتشويش على لجان الامتحانات .

وأكدت الطالبات على استمرارهن فى إضرابهن عن أداء امتحانات الفصل الدارسى الأول، كما تواجدت مجموعات من قوات الأمن المركزى، مكثفين تواجدهم، ووجود ثلاث مدرعات أمام مبنى كلية الهندسة فرع البنات وخلف السور الفاصل بين المدينة الجامعية للبنين والحرم الجامعى للبنات .

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