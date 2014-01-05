طلاب الشهادة الابتدائية بالقاهرة يشكون من صعوبة امتحان الرياضيات

شكى طلاب الصف السادس الابتدائى بمدرسة محمد فريد، ومحمد رفعت بإدارة غرب مدينة نصر بمحافظة القاهرة من صعوبة بعض الأجزاء فى امتحان مادة الرياضيات بالفصل الدراسى الأول.

ومن جانبها ، قالت إحدى أولياء الأمور، "كان لدينا أمل أن يكون امتحان الرياضيات فى مستوى الطالب المتوسط مقارنة بامتحان اللغة العربية، الذى أدى امتحانه الطلاب أمس"، مشيرة إلى أن إدارة المدرسة تمنع خروج الطلاب بين فترتى الامتحان ، وتم الاطمئنان على الطلاب من خلف الأسوار ، حيث أنه من المقرر الانتهاء من امتحان الفترة الثانية فى تمام الساعة الثانية عشر ونصف .

وأكدت أنها قد شاهدت ابنها من أعلى السور يبكى من صعوبة الامتحان، مؤكدة على عدم استطاعتها الاطمئنان عليه .

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