مسيرة لطلاب الإخوان بجامعة القاهرة لإلغاء قرار فصل زملائهم

نظم عدد من طلاب الإخوان بجامعة القاهرة، اليوم، مسيرة تطوف الحرم الجامعى لمطالبة الإدارة بالتراجع عن قرارها الخاص بفصل 5 من طلاب الإخوان بتهمة الاعتداء على أفراد الأمن الإدارى فى الاشتباكات الأخيرة بينهم.

ورفع الطلاب أعلام مطبوع عليها شارات رابعة العدوية، مرددين هتافات مناهضة لقوات الجيش والشرطة وإدارة الجامعة.

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