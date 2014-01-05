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مسيرة لطلاب الإخوان بجامعة القاهرة لإلغاء قرار فصل زملائهم

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مسيرة لطلاب الإخوان بجامعة القاهرة لإلغاء قرار فصل زملائهم مسيرة لطلاب الإخوان بجامعة القاهرة لإلغاء قرار فصل زملائهم

نظم عدد من طلاب الإخوان بجامعة القاهرة، اليوم، مسيرة تطوف الحرم الجامعى لمطالبة الإدارة بالتراجع عن قرارها الخاص بفصل 5 من طلاب الإخوان بتهمة الاعتداء على أفراد الأمن الإدارى فى الاشتباكات الأخيرة بينهم.

ورفع الطلاب أعلام مطبوع عليها شارات رابعة العدوية، مرددين هتافات مناهضة لقوات الجيش والشرطة وإدارة الجامعة.

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