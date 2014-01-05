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عمال شركة "تيمو" يتظاهرون أمام "الوزراء" لصرف رواتبهم المتأخرة

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عمال شركة "تيمو" يتظاهرون أمام "الوزراء" لصرف رواتبهم المتأخرة عمال شركة "تيمو" يتظاهرون أمام "الوزراء" لصرف رواتبهم المتأخرة

يواصل عمال شركة "تيمو للورق" تظاهراتهم أمام مجلس الوزراء صباح اليوم، الأحد، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ 8 شهور، والاعتراض على غلق المصانع، ورددوا هتافات: "يا مغيث يا مغيث.. عمّال تيمو بتستغيث"، و"مش معقول مش معقول.. ماقبضناش من 8 شهور"، ورفعوا لافتات مكتوبا عليها: "ضحكوا علينا بالاستثمار.. يا ببلاوى فينك فينك مرتباتنا بينّا وبينك".

وقال سيد كامل، أمين عام مساعد نقابة العمال بشركة "تيمو"، إنهم حصلوا على تصريح من قسم شرطة قصر النيل للتظاهر أمام مجلس الوزراء.

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