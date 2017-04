رحيل المنتج الأمريكي Bernard Glasser

أفادت صحيفة " Hollywood Reporter " الأمريكية أن المنتج الأمريكي Bernard Glasser قد توفي في لوس أنجلس عن عمر 89 سنة.

Glasser الذي انتقل من التدريس الى الإنتاج، ارتبط إسمه بالعديد من أفلام الخيال العلمي ومن بينها "Return of the Fly" و" The Day of the Triffids".

وقد شملت أعماله بحسب صحيفة " Hollywood Reporter "، أفلام حرب من بينها "The Thin Red Line" وكوميديا "Bikini Paradise"، كما أنه أخرج فيلم "Triangle" قبل أن ينتقل للعمل في مجال بيع العقارات.

والجدير ذكره أن Glasser رحل ، تاركاً عائلة مؤلفة من 4 أولاد و8 أحفاد، علماً أن إبنه Richard توفي في العام 2010.