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خبيران فرنسيان: الإرهاق وتغير المزاج يخفيان وراءهما بعض الأمراض

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خبيران فرنسيان: الإرهاق وتغير المزاج يخفيان وراءهما بعض الأمراض خبيران فرنسيان: الإرهاق وتغير المزاج يخفيان وراءهما بعض الأمراض

أوضح خبير التغذية الفرنسى، الدكتور كاتى بونان، بالاشتراك مع المحلل النفسى الدكتور باتريك لوموان، أن 80% من السيدات تعانين من الإرهاق والشد العضلى مما ينعكس على مزاجهن والروح المعنوية، وأن هذه الأعراض ليست ظاهرة عادية، وإنما تخفى وراءها بعض الأمراض لذلك يجب استشارة الطبيب.

وأكد الخبيران الفرنسيان أن هناك بعض المشاكل الصحية التى يجب أن تأخذ فى الاعتبار، مثل الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم والسكر، واللاتى يستخدمن موانع الحمل، وكذلك اللاتى يتعرضن لفترة انقطاع الطمث وكل ذلك له انعكاسات على الجهاز العصبى لذلك فهو ينصح السيدات بضرورة تناول الحديد المهم فى تزويد الخلايا بالأوكسجين فيعمل على تنشيط هرمون الدوبامين الذى يعطى الإحساس بالمتعة والسعادة وهرمون الميلاتونين الذى يعطى الحيوية للجسم.

كما نصح الخبيران بضرورة تناول الشيكولاتة السوداء وفواكه البحر الغنية باليود والبروكلى والكرنب واللحمة الحمراء والطحالب وفيتامين "ب 6".
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