أحدث صيحة فى علاج السمنة..چل مبتكر ينتفخ بالمعدة ويحفز الشعور بالشبع

تمكن فريق من الباحثين بجامعة برمنجهام البريطانية من التوصل إلى أحدث صيحة فى علاج مرض السمنة، وهى عبارة عن جل مبتكر صالح للأكل بواسطة مرضى السمنة أو فرط الوزن، لينتفخ داخل المعدة بفعل الحامض الموجود، ويسبب امتلاء المعدة، وهو ما يحفز الشعور بالشبع ويتوقف الإنسان عن تناول المزيد من الطعام، وبالتالى تنخفض السعرات الحرارية التى يحصل عليها ويفقد وزنه الزائد مع مرور الوقت.

وتعد هذه النتائج مثيرة للغاية، خاصة أن هذه الوسيلة آمنة ولا تسبب أى مشاكل صحية أو آثار جانبية، حيث ستساهم فى علاج 1.4 مليار شخص من المصابين بالسمنة أو فرط الوزن، والمعرضين للإصابة، كما تحد من خطر إصابتهم بالأزمات القلبية والسكتة الدماغية والسرطان والسكر.

وأكد الباحثون أن المواد الموجودة داخل هذا الچل تم استخلاصها من الأعشاب البحرية والنشا وقشر الفواكه الحمضية، وتكون فى النهاية مادة صمغية صعبة الهضم، وبالتالى تظل داخل معدة مرضى السمنة لأطول فترة ممكنة، لتسبب الشعور بالشبع وتقل حدة ومعدلات نوبات الجوع، وبالتالى تنخفض رغبتهم فى تناول الطعام، خاصة بين الوجبات.

ويركز الباحثون جهودهم حالياً لتطوير هذا الجل على مدى واسع، بحيث يتم إضافة هذا الجل إلى الأطعمة الشائعة التى يتناولها الإنسان على مدار اليوم، موضحين أن المشكلة الأكبر خلال هذه الأيام أن الأطعمة أصبحت خفيفة للغاية، وسهلة الهضم، لذا لا تبقى داخل المعدة لفترات طويلة، وتجعل الإنسان يشعر بالجوع سريعاً، وبالتالى يصبحون فى حاجة للتناول بين الوجبات.

جاءت هذه النتائج بالمجلة العلمية "Food Hydrocolloids"، ونشرت بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم الأحد.