29 جريحا في هبوط اضطراري لطائرة سعودية في المدينة المنورة

كتب : أ ف ب منذ 47 دقيقة

أصيب 29 شخصا بجروح في هبوط اضطراري لطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية كان على متنها 315 راكبا فجر اليوم، في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة في غرب المملكة.

وقال خالد الخيبري المتحدث الرسمي باسم هيئة الطيران المدني السعودية إن "هناك 29 إصابة نقل منهم 11 حالة للمستشفى فيما تم علاج البقية في مستوصف المطار".

وأشار الخيبري إلى أن "الطائرة كان على متنها 315 راكبا قادمة من مطار مشهد في إيران ومتجهة إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة"، وذكر الخيبري أن الهيئة ستصدر بيانا تفصيليا في غضون الساعات القادمة عن ملابسات الحادثة بالكامل.

ولم يكشف المتحدث عن نوع الطائرة أو عن سبب الهبوط الاضطراري، إلا أن تسجيلات بثت على موقع "يوتيوب" أظهرت الطائرة تحتك بأرض المطار مصدرة كمية كبيرة من الشرارات، فيما أظهرت لقطات أخرى أن عجلات الطائرة قد لا تكون فتحت جميعها أو بالكامل.