كيري: أي اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين سيحسن ويعزز أمن الجانبين

كتب : أ.ش.أ منذ 43 دقيقة

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم، أن أي اتفاق سلام بين إسرائيل والجانب الفلسطيني سيحسن ويعزز الحالة الأمنية في المنطقة، كما سوف يتسم بالشفافية والتوازن.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن كيرى قوله للصحفيين في إسرائيل، حيث يستعد لاختتام جولته الدبلوماسية الحالية بمنطقة الشرق الأوسط اليوم، "يمكنني أن أؤكد لكافة الأطراف أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير خارجيته ملتزمان بطرح أفكار تتسم بالعدل والتوازن ومن شأنها أن تؤدي إلى تحسين الحالة الأمنية لكل الناس".

وذكرت الصحيفة أن كيرى قام بزيارة للأردن والمملكة العربية السعودية بهدف مناقشة مع المسؤولين في البلدين نتائج محادثاته الأخيرة مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين.