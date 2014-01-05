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مصادر إسرائيلية: كيري ينوي العودة لمواصلة لقاءاته مع صانعي القرار في القدس المحتلة ورام الله

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مصادر إسرائيلية: كيري ينوي العودة لمواصلة لقاءاته مع صانعي القرار في القدس المحتلة ورام الله مصادر إسرائيلية: كيري ينوي العودة لمواصلة لقاءاته مع صانعي القرار في القدس المحتلة ورام الله

كتب : أ.ش.أ منذ 41 دقيقة

كشفت مصادر إسرائيلية أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ينوي العودة إلى إسرائيل لمواصلة لقاءاته مع صانعي القرار في القدس المحتلة ورام الله، ونقل راديو "صوت إسرائيل" اليوم عن المصادر قولها، إن كيري سيعود بعد أن يزور اليوم كلا من الأردن والسعودية حيث يطلع العاهلين الأردني والسعودي على نتائج محادثاته السلمية.

وقد اجتمع الوزير كيري أمس، مع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مؤكدا حصول تقدم نحو التوصل إلى اتفاق إطار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، موضحا مع ذلك بأن هناك حاجة للمزيد من العمل.

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