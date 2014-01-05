خبراء مياه دول حوض النيل الشرقي يواصلون اجتماعاتهم حول "سد النهضة الإثيوبي" بالخرطوم

كتب : أ ش أ منذ 35 دقيقة

واصل فريق الخبراء والفنيين لدول حوض النيل الشرقي الثلاث في "مصر والسودان وإثيوبيا" المعنيين بمشروع سد النهضة الإثيوبي اجتماعاتهم اليوم بالخرطوم، لاستكمال المفاوضات التي بدأت أعمالها أمس من خلال مجموعة من جلسات العمل المغلقة والتي شارك فيها وزراء الموارد المائية بالدول الثلاث.

وتستهدف الجولة الثالثة لمفاوضات الخرطوم، التوصل لاتفاق مرض بشأن مشروع "سد النهضة الإثيوبي"، يحقق المصالح والمنافع المشتركة لدول حوض النيل الشرقي، وبما لا يؤثر على المقدرات المائية لدولتي المصب.

وقال الدكتور خالد وصيف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إن جلسات اليوم سيتم خلالها استكمال المشاورات حول فريق عمل الخبراء الدوليين لسد النهضة، وورقة المبادئ التي تحتوي على "إجراءات بناء الثقة".

ومن المقرر أن يصدر في ختام مفاوضات اليوم بيان مشترك حول نتائج الجولة الثالثة لمفاوضات الخرطوم بشأن سد النهضة الإثيوبي.