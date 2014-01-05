وزير الخارجية يتوجه إلى الجزائر لإجراء مشاورات سياسية مع العمامرة

كتب : كتب – أكرم سامي منذ 31 دقيقة

توجه وزير الخارجية نبيل فهمي صباح اليوم إلى الجزائر في زيارة تستمر لمدة يومين في إطار التشاور المستمر بين البلدين يجري خلالها مشاورات سياسية مع نظيره الجزائري "رمضان العمامرة".

وذكر المتحدث باسم الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي في بيان له أن مباحثات فهمي في الجزائر ستتناول عددًا من القضايا العربية والإفريقية والدولية التي تهم البلدين في ضوء وزنهما الإقليمي والدولي، ومن بينها الوضع في سوريا وضرورة العمل المشترك للتوصل إلى حل سياسي يحقق تطلعات الشعب السوري ويحفظ للدولة السورية وحدتها الإقليمية، وتطورات القضية الفلسطينية التى تمثل القضية المركزية للعرب ولب الصراع في المنطقة، فضلاً عن القضايا الإفريقية العديدة المثارة كالأوضاع في منطقة الساحل والصحراء والتي تهدد الأمن في البلدين والأوضاع في مالي، والأوضاع الملتهبة في جنوب السودان ومنطقة القرن الافريقي.

وأوضح المتحدث أن الزيارة ستتناول أيضًا قضايا دولية هامة كإصلاح الأمم المتحدة وموضوعات نزع السلاح وتطورات المبادرة المصرية التى تم طرحها فى بيان مصر أمام الدورة الـ"68" أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 28 سبتمبر الماضي بإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

ونوه المتحدث إلي أن مباحثات فهمي والعمامرة ستتناول أيضًا سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فى إطار العلاقات التاريخية والحوار الممتد بين البلدين والإعداد لعقد اللجنة العليا المشتركة ومتابعة أعمال لجنة المتابعة للجنة العليا المشتركة التى عقدت بين البلدين برئاسة وزيري الخارجية خلال الفترة من 26 إلى 29 يونيه الماضي، وسبل دفع سبل التعاون التجاري والاستثمارى بين مصر والجزائر.