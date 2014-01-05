تعرف على أسباب الإصابة بحساسية أدوية القلب

الأعراض المرضية هى طريقة الجسد لتخبرك أنه ليس بخير، أرسل قارئ قائلا "قمت منذ فترة ليست طويلة بتركيب دعامة للشريان، ووصف لى الطبيب عقار البلافكس حبة وحداة فى الصباح، وعقار concor حبة واحدة بعد البلافكس بساعة والأسبرين بعد الغداء واللبتور ٤٠ بعد العشاء"، والآن بدأ ظهور بثور فى جميع أنحاء الجسم ووجود حكة خفيفة مع الاحمرار، لذلك أرجو إفادتى عن سبب حدوث ذلك، وهل للعقار دور فى ذلك؟

يجيب عن هذه الاستشارة الدكتور تامر شاهين صيدلى، قائلا إن الحالة بسيطة ولا تستدعى القلق أبدا، مشيرا إلى أن تلك الحالة ناتجة عن زيادة سيولة الدم بسبب تناول دواء البلافكس والأسبرين معا، ولا توجد أى خطورة على حياة المريض.

وأوضح أن هذه الحالة نتيجة الإصابة بحساسية من أحد اﻷدوية التى تناولها المريض، مضيفا أن الأسبرين والبلافكس من آثارهما الجانبية حدوث سيولة الدم فيحدث نزيف تحت الجلد مما يسبب ظهور بقع حمراء وغالبا ما يتغير لونها بعد ذلك إلى الأزرق.

وأشار إلى أن وجود الأسبرين فى هذا البرنامج العلاجى غير ملح- لتزامن استعمال مادة كلوبيدوجريل فى دواء بلافيكس المستعمل أيضا- وبالتنسيق مع الطبيب المعالج- فيمكن إيقافه كخطوة أولى، مع ضرورة ملاحظة الحالة بدقة، على أن يتبعها تجربة إيقاف دواء الليبيتور، فعلى الرغم من أهميته للحالة يمكن الاستغناء عنه لبعض الوقت بلا ضرر.

> وأكد أنه بهذه الطريقة يمكننا أن نصل للدواء المتسبب فى الحساسية حتى يتم إيقافه نهائيا، مع إيجاد البديل المناسب، ويمكن إعطاء المريض مؤقتا أقراص مضادة للحساسية تحتوى مادة لوراتادين أو سيتريزين مع استعمال دهان هيدروكورتيزون لفترة قصيرة.

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