عبد الهادى القصبى فى مؤتمر بالغربية: "نعم" للدستور تعنى لا للإرهاب

نظّمت اللجنة الشعبية التنسيقية بالراهبين التابعة لدائرة مركز سمنود مؤتمرا يدعو للتصويت بـ"نعم" على الدستور الجديد, مساء أمس، السبت، بحضور: الدكتور عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وأحمد أصيل رئيس اللجنة, ونبيل مطاوع نائب رئيس اللجنة العامة للوفد بالغربية، وعدد من أبناء مدينة ومركز سمنود.

وأكد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أنه احتفالا بالمولد النبى، يجب أن نؤكّد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول مَن وثّق لحقوق الإنسان بوثيقة المدينة التى ساوت بين الجميع فى الحقوق والواجبات.

وأضاف أن الدستور الجديد حرص على أن تكون مصر دولة موحدة، وأن تكون دولة إسلامية تحرص على الوحدة الوطنية، بعد أن جمعت مصر نسيجها من الأقباط والمسلمين، موضحا أن "نعم" للدستور تعنى لا للإرهاب ورسالة للعالم أننا لا نسمح لأحد أن يتدخل فى شأننا الداخلى.

وفى كلمته، طالب نبيل مطاوع، نائب رئيس اللجنة العامة للوفد بالغربية، الحضور بالتصويت بـ"نعم" للدستور، لكونه يليق بثورتى 25 يناير و30 يونيو، كما أنه يحقق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وأشرف عليه رجال محترمون بقيادة رجل الدولة عمرو موسى.

وأوضح مطاوع أن الغربية كان لها نصيب الأسد فى لجنة الخمسين، حيث شارك ٥ من محافظة الغربية، وهم: عمرو موسى، والدكتور سيد البدوى رئيس حزب الوفد, والأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، ورفعت داغر ممثلا عن الفلاحين, والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

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