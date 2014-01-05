أهالى قرية بالقليوبية يعترضون على توصيل مياه الشرب لـ"كفر الحصة"

اعترض أهالى قرية فرسيس ببنها، على توصيل مياه الشرب من قريتهم لقرية كفر الحصة المجاورة لهم، بحجة ان مياه الشرب خاصة بهم، وليس من حق قرية أخرى الحصول على مياه منهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكان اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، قد تلقى بلاغًا من أحمد محمد عبدالرحيم، 23 سنة، مقاول، أنه أثناء قيامه بتوصيل مواسير المياه من العملية الرئيسية بناحية فرسيس إلى قرية كفر الحصة دائرة المركز، اعترضه كل من "على ح" و"نبيل أ م"، و"أحمد أ أ"، وعدد من أهالى قرية فرسيس، وقالوا: "إن مشروع المياه خاص بقرية فرسيس فقط".

وانتقل اللواء عرفة حمزة، مدير المباحث، والعميد أسامة عايش، وتم فض الأهالى، وبسؤال عدد من الأهالى، ادعو أن المشروع خاص بتوصيل المياه بقريتهم دون قرى أخرى، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 131 إدارى مركز بنها لسنة 2014م، وجار العرض على النيابة.

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