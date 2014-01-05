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«منصور» يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز

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«منصور» يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز «منصور» يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز

أرسل المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، برقية عزاء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ينعى فيها المغفور له اﻷمير بندر بن عبد العزيز آل سعود، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته.

كان الديوان الملكي السعودي، أعلن، السبت، وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، عن عمر يناهز 79 عامًا، والد الأمير خالد، أمير منطقة الرياض.

وجاء في البيان الصادر عن الديوان الملكي:

«انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم السبت الموافق 3 / 3 / 1435هـ صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، عن عمر يناهز (79) عامًا وسيُصلى عليه، إن شاء الله، بعد صلاة عصر الأحد الموافق 4 / 3 / 1435هجرية في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

ويعد الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود الابن العاشر من أبناء الملك عبدالعزيز آل سعود الذكور، ووالدته هي الأميرة بزة الثني، ولم يتقلد أي منصب رسمي في الدولة منذ تأسيسها، ويمثله ابنه الأمير فيصل في هيئة البيعة.

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