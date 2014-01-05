نوستالجيا - شاهد أشهر الإعلانات الكروية.. المطار والقفص!

ذكريات رائعة، إعلان المطار.. أن تنبهر أثناء مشاهدة دينلسون يراوغ الجميع، رونالدو يركض بكرته وفي النهاية "العارضة ترد الظاهرة".. هل تعلم أن هناك نسخة مصرية من الإعلان قام بها حازم إمام؟

هناك إعلانات لا يمكن أن تنساها لو أنت مشجع متحمس لكرة القدم، كنت معاصرا لفترة التسعينيات حتى لو في نهايتها، وكنت ممن يهتمون بتناقل الملفات عبر "الهارد ديسك" الخاص بجهازك.

لو كنت من هذه الحقبة، فلتتذكر معنا تلك الإعلانات التي لا تنسى.

لو لا، فلتشاهد جيل "رونالدو الأصلي" وإعلانات إريك كانتونا:

إعلان المطار - رونالدو في العارضة

إعلان - كوبري برازيلي في البرتغال

المهمة المستحيلة.. بقيادة فيجو والثنائي ديفيدز وسيدورف

القفص!

الخير ضد الشر

خوسيه +10

دا دا دا

كارلوس يستغل العادات اليابانية

مشجع يوفنتوس قرفان من بيكام!

شمايكل.. إحباط فيرجسون

والآن.. النسخة المصرية من إعلان المطار: