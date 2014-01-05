أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

نوستالجيا - شاهد أشهر الإعلانات الكروية.. المطار والقفص!

Google+ Print
نوستالجيا - شاهد أشهر الإعلانات الكروية.. المطار والقفص! نوستالجيا - شاهد أشهر الإعلانات الكروية.. المطار والقفص!

ذكريات رائعة، إعلان المطار.. أن تنبهر أثناء مشاهدة دينلسون يراوغ الجميع، رونالدو يركض بكرته وفي النهاية "العارضة ترد الظاهرة".. هل تعلم أن هناك نسخة مصرية من الإعلان قام بها حازم إمام؟

هناك إعلانات لا يمكن أن تنساها لو أنت مشجع متحمس لكرة القدم، كنت معاصرا لفترة التسعينيات حتى لو في نهايتها، وكنت ممن يهتمون بتناقل الملفات عبر "الهارد ديسك" الخاص بجهازك.

لو كنت من هذه الحقبة، فلتتذكر معنا تلك الإعلانات التي لا تنسى.

لو لا، فلتشاهد جيل "رونالدو الأصلي" وإعلانات إريك كانتونا:

إعلان المطار - رونالدو في العارضة

إعلان - كوبري برازيلي في البرتغال

المهمة المستحيلة.. بقيادة فيجو والثنائي ديفيدز وسيدورف

القفص!

الخير ضد الشر

 

خوسيه +10

دا دا دا

كارلوس يستغل العادات اليابانية

مشجع يوفنتوس قرفان من بيكام!

شمايكل.. إحباط فيرجسون

والآن.. النسخة المصرية من إعلان المطار:

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع