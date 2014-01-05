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إطلالات كاجوال نهارية من نجمات هوليوود

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إطلالات كاجوال نهارية من نجمات هوليوود إطلالات كاجوال نهارية من نجمات هوليوود

تجذبنا إطلالاتهن على السجادة الحمراء بأزياء أنيقة تحمل توقيع أشهر المصممين العالميين، ولكن في نهاية اليوم تحتاج كل منهن إلى ملابس بسيطة لتقضي مهامها اليومية.
يمكن أن نقول أن النجمات هن من يحددن اتجاهات الموضة في إطلالاتهن، وقد لفتنا تكرار ظهور الجاكيت الجلدي الجريء في إطلالات مختلفة، مثل: Pink التي ارتدته مع بنطلون رمادي وشال بنفس اللون، وJessica Alba التي نسّقته مع قميص تارتان بسيط وحذاء عملي بطبعة جلد النمر، أما Olivia Wilde فقد ارتدت الجاكيت الجلدي في طلة ناعمة بالأبيض والأسود.
جذبتنا إطلالة Reese Witherspoon البسيطة ببنطلون جينز أزرق وتوب أسود مريح، وقد أكملت اللوك بإكسسوارات جلدية باللون الأسود، بينما ظهرت Jessica Alba مرة أخرى بلوك أكثر جرأة وتجدداً، إذ نسقت كنزتها الملونة مع تنورة سوداء قصيرة، وقد أعجبنا بتنسيق الممثلة المراهقة Kiernan Shipka للوك بسيط في غاية النعومة بتنورة قصيرة موردة.
شاهدي معنا أجمل الإطلالات اليومية، واستوحي منها ما يناسبك.
 

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