من قال ان الوردي هو لون الشقراوات فقط؟

في هذا الموسم ضعي عينيك على اللون الوردي لأنه كان نجم العروض في أسابيع الموضة و اللون المفضل لكل من Carven و Marc Jacobs و DKNY و Jonathan Saunders و Dior و Emporio Armani وسواهم آخرون .ولا يمكن ان نشير هنا إلى درجة محددة من الوردي لأن ما ظهر على المنصات قد شمل التدرجات التي تبدأ من الوردي المائل للأبيض وصولا إلى الوردي الأرجواني مع بعض التأكيد على لون الروز والبيري .ويجدر بنا هنا ان نفند الفكرة الخاطئة التي ترى ان اللون الوردي لا يناسب غير الشقراوات او ذوات البشرة البيضاء لأن اختصاصيو الموضة يرون انه يناسب كل ألوان البشرة إذا ما كان الإختيار صحيحا ومدروسا .وعموما يمكن القول ان الوردي هو رمز عالمي للحب وهو لون الهدوء والجمال وهو الذي يحمل رسالة عشق تقول : سوف لن أنساك أبدا".

طاقة اللون الوردي

يأتي اللون الوردي من مزج اللونين الأبيض والأحمر وتزداد طاقته بإزدياد الأحمر والعكس صحيح وعندما يصل إلى درجة الإرجواني العميق يكون ضاجا بالطاقة وفعالا في تحييد العنف وإبطال مفعوله وهذا ما دعى بعض السجون إلى استخدامه بدرجات معينة من أجل تخفيف السلوك العدواني لدى بعض النزلاء كما انه يمنح الشعور بالرعاية والحنان والحب والقبول .

اختاري اللون الوردي اذا كنت ترغبين في :

• تهدئة مشاعرك

• تحييد وتخفيف الإضطراب والفوضى

• للإسترخاء

• اظهار الإطمئنان والقناعة والرضا

وصايا في لبس اللون الوردي

• البسي الوردي الفاتح مع اكسسوارات غامقة لان هذا التضاد يبعدك عن الطلة البناتية.

• إذا اخترت ثيابا منقوشة بالوردي حاولي ان تلبسي حزاما بلون قوي أو عقدا طويلا بلون غامق.

• اذا كنت تحبين المغامرة والطلات غير المألوفة إلبسي الوردي مع البرتقالي بدرجات محسوبة وهذه الطلة يمكن ان تناسب المشاوير النهارية والمسائية على السواء .

• يناسب اللون الوردي المشع ( الفوشيا ) أعمارا محددة لا تتجاوز العشرينات من العمر وإذا حاولت اختيار هذا اللون من أجل الحصول على طلة تظهرك أصغر من عمرك فانك سوف تحصلين على العكس .

• اذا كنت تلبسين الوردي لطلة الكاجول أو الرسمية ضعي في بالك بان هذا اللون قوي لوحده لذا حاولي موازنته بالإكسسوارات ولا تغالي في الطلة .

سيعجبك أيضاً:

نانسي الأكثر أناقة لعام 2013 في استفتاء"سيدتي نت"

20 قطعة تألقت بها هيفاء في 2013