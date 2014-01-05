عقار جديد لعلاج قصور القلب الحاد من المنتظر إصداره خلال هذا العام

أمل جديد للشفاء زفّته مؤخرا الأبحاث الطبية الحديثة حول صدور علاج جديد للأشخاص المصابين بقصور عضلة القلب الحاد "acute heart failure"، أحد الأمراض الخطيرة التى تصيب القلب، ويقدر عدد المصابين به حوالى 900 ألف شخص داخل المملكة المتحدة، وحوالى 5 ملايين مريض داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعرف العقار الجديد باسم "سيريلاكسين Serelaxin"، وهو نسخة مصنعة من هرمون الحمل "relaxin"، والذى يفرز من المبايض خلال فترة الحمل لتقليل الضغط الواقع على قلب الأم، وثبتت فاعليته فى الحد من معدلات وفاة الأشخاص المصابين بقصور القلب، والذى يفقد فيها هذا العض الحيوى قدرته على ضخ الدم بشكل كافٍ إلى جميع أجزاء الجسم.

وكشفت الدراسة التى استمرت 6 شهور أن عقار السيريلاكسين يحد من معدلات الوفاة الناجمة عن أمراض القلب بنسبة 37%، مقارنة بالأدوية الأخرى المستخدمة لعلاج هذه الحالة مثل مثبطات الأنزيم المحول للأنجيوتينسين "ACE inhibitors.".

ولفت الباحثون إلى أنه غير معروف طبيعة عمل هذا العقار بالضبط، والذى طورته شركة نوفارتس للمستحضرات الصيدلية، ولكنه يحد من الحمل الواقع على القلب، ويحد من الضرر والتلف الواقع على الكلى والقلب نفسه، نتيجة الإصابة بقصور عضلته، ويحصل عليه المريض خلال أول 48 ساعة من إصابة بالفشل القلبى الحاد.

وأضاف الباحثون أن المزيد من الدراسات سوف تجرى حول هذا العقار، ومن المنتظر أن يتم التصديق على استخدامه خلال هذا العام.

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