وفاة صياد مصري في تصدي الجيش التونسي لعملية صيد غير قانونية

قامت مركب تابعة للجيش التونسي بالتصدي لـ 3 مراكب صيد مصرية، كانت تقوم ليلة السبت بالصيد بصورة غير قانونية في المياه الإقليمية التونسية عرض سواحل”جرجيس”، مما أدى إلى وفاة ربان أحد هذه المراكب .

وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني، قد أفاد بأن المركب قاذفة الصواريخ “جالطة” ضبطت في حدود الساعة الثامنة والنصف من ليلة السبت 3 مراكب صيد مصرية في حالة صيد غير قانونية بالمياه الخاضعة للسيادة التونسية عرض سواحل جرجيس، فحاولت توقيفها وتحويل وجهتها نحو ميناء جرجيس لكنها قامت بمناورات خطيرة تجاه المركب محاولة صدها والهروب منها .

وأوضح المتحدث أن المركب “جالطة” اضطرت إلى رمي طلقات انذار في الهواء في مرحلة أولى وفي اتجاه المراكب في مرحلة ثانية، فلاذ اثنان منهما بالفرار وامتثل الثالث للوقوف وأشار الرحموني إلى أنه نتيجة اضطراب حالة البحر والمناورات الخطيرة أصيب ربان هذا المركب المصرى بطلق ناري وتم إخلاؤه من طرف الخافرة نحو ميناء جرجيس أين وصل متوفيا وذكر أنه تم توجيه خافرة ثانية انطلاقا من ميناء جرجيس لدعم واسناد الخافرة الاولى فى مهامها .