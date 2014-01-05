أمين حزب النور بقنا: نواجه مؤامرة من أطراف كثيرة لهدم الوطن

عقدت الأمانة العامة لحزب النور بمحافظة قنا اجتماعها الأسبوعي الدوري لمتابعة ما تم إنجازه في حملة نعم للدستور بمختلف المراكز والقرى بالمحافظة ، حيث حضر الاجتماع الدكتور مصطفى عبده أمين حزب النور بالمحافظة ومسئولي المراكز وبعض مسئولي اللجان المرتبطة بالحملة .

أكد الدكتور مصطفى عبده خلال الإجتماع ضرورة بذل كل جهد من أبناء النور وكوادره للمرور بمصر من هذه المحنة إلى بداية الاستقرار من خلال مؤسسات منتخبة ودستور مستفتى عليه شعبياً .

وأوضح عبده المخاطر المحيطة بالبلاد بالداخل والخارج ، وأن أطراف كثيرة الآن من أعداء الوطن تسعى لهدم مصر ، ولنشر الفوضى ، وإشعال الموقف والدخول في أزمات وصراعات أكبر وأشد.

وأضاف أن المؤامرة باتت واضحة الآن لكل ذي عينين مع تطورات المشهد واتضاح خلفياته ، مشددا على ضرورة التواصل مع المواطنين وبناء جذور الثقة معهم بعد أن شوهها غيرنا ممن لم يستمعوا للنصح وشوهوا مخالفيهم بالكذب والتدليس ثم أرادوا للجميع دفع فاتورة فشلههم.

وأشار أن حقيقة الصراع تتضح لقطاعات الشعب في الداخل والخارج شيئاً فشيئاً وذلك من خلال تصريحات واضحة تؤكد أن الصراع ليس لدين أو أنها لحرب على الإسلام كما ألهبوا حماس شبابهم وتسببوا في موتهم ؛ وهذا في إشاره لتصريح القيادي الإخواني عصام تليمة “لو وضعوا القرآن و السنه دستوراً ما وافقت عليهما”.

وفى نهاية الاجتماع استلم امين الحزب تقريراً من كل مسئولي المراكز عن الزيارات التي تمت حتى الان في القرى المختلفة في إطار تواصل مسئولي الحملة بالمواطنين في المدن والقرى وزيارات العائلات والمنادر والدواوين وإهداء نسخ مشروع الدستور لهم والنقاش حوله.

واختتم الدكتور مصطفى عبده الإجتماع بالإعلان عن مفاجأة قوية خلال الأسبوع الحالي ستنشر تفاصيلها في الوقت المناسب لذلك.