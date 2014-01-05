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تحالف دعم الإخوان يحرض المصريين بالخارج على مقاطعة الاستفتاء

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تحالف دعم الإخوان يحرض المصريين بالخارج على مقاطعة الاستفتاء تحالف دعم الإخوان يحرض المصريين بالخارج على مقاطعة الاستفتاء

قال عضو فى تحالف دعم الإخوان إن مسئولى التحالف بصدد اتخاذ ترتيبات لتفعيل قرار التحالف بالداخل القاضى بمقاطعة الاستفتاء على مسودة الدستور المعدل، بينها تنظيم اعتصامات أمام السفارات المصرية أيام التصويت على الاستفتاء.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات المصرية أن تصويت المصريين بالخارج فى الاستفتاء على مسودة الدستور سيكون فى مقار السفارات والقنصليات، بكافة دول العالم خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير الجارى، لافتة إلى أن عمليات الفرز ستتم فى نفس المقرات. ويحق لنحو 680 ألف مصرى الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء، بحسب قاعدة بيانات الناخبين.

وقال رضا فهمى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة والقيادى بـ"التحالف" خارج : "هناك ترتيبات عديدة ستتم خارج مصر لتفعيل قرار التحالف بمقاطعة الاستفتاء الذى يبدأ خلال أيام فى سفارات القاهرة حول العالم".

وأضاف: "بالفعل بدأنا ترتيبات عديدة فى أعقاب إعلان التحالف مقاطعة هذا الاستفتاء"، على حد وصفه.

وحول ماهية هذه الترتيبات، قال: "بدأنا فى حملة توعية فى كل دول العالم لمقاطعة الاستفتاء، شملت: لقاءات تليفزيونية، وحملات على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ووضع بنرات وتوزيع مطبوعات فى المدن الرئيسية فى العالم".

وأضاف: "نتجه خلال أيام الاستفتاء إلى إقامة اعتصامات أمام مقار السفارات المصرية فى الخارج؛ للتأكيد على قرار المقاطعة الذى أعلن مؤخرا".

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