الأرصاد: طقس اليوم شتوى بارد على شمال البلاد والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم "الأحد"، طقسا شتويا على شمال البلاد والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل البرودة على جنوب سيناء، وأقصى جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى ومناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يمتد إلى القاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، تنشط على مناطق متفرقة من جنوب البلاد وجنوب سيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسطة فهى معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهى معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 10 16

> الإسكندرية 11 16

> مطروح 10 16

> بورسعيد 12 17

> دمياط 11 17

> بلطيم 11 16

> الإسماعيلية 9 16

> السويس 9 16

> العريش 8 16

> نخل 2 15

> طابا 3 16

الطور 10 19

> مرسى علم 12 23

> الغردقة 13 22

> شرم الشيخ 14 23

> رفح 8 16

> كاترين 2 15

> سيوة 9 20

> المنيا 9 18

> الفيوم 9 18

> رأس سدر 10 18

> أبوسمبل 11 22

> وسط الدلتا 9 16

> أسيوط 7 19

> سوهاج 7 19

> الأقصر 8 22

> أسوان 11 22

> شلاتين 16 23

> حلايب 17 21

> الوادى الجديد 8 21

> قنا 7 21

> نويبع 14 20

> السلوم 10 16

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