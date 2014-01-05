بعد تركيا لميس تحقّق نجاحاً في إيطاليا والسويد

يحقق المسلسل التركي الشهير "20 دقيقة" لبطليه توبا بيوكستون الشهيرة بلميس وإيلكر أكسوم، نجاحاً جماهيرياً كبيراً في إيطاليا وأيضاً في العالم العربي، ما دفع بقنوات أوروبية عديدة إلى السعي لشراء حق عرضه على شاشاتها ومن بينها قناة (svt) السويدية التي ستعرضه في منتصف يناير 2014 المقبل.

وتنفرد قناة MBC بعرضه على شاشتها مساء كل أربعاء وخميس، وقد شدّت قصته التي تمثل خليطاً رومانسياً وبوليسياً بإطار درامي شيق الجمهور، إذ تدور أحداثه حول أسرة سعيدة إلى أن تتهم فجأة الأم والزوجة "ملك" بجريمة الشروع في قتل وخيانة زوجها، لكن زوجها العاشق يؤمن ببراءتها ويفعل المستحيل لتهريبها من السجن، فهل ينجح رغم إخفائها الكثير من أسرارها الخاصة عنه؟

والجدير بالذكر أن عرض المسلسل انتهى منذ أسابيع في تركيا ورفضت بطلته أعمال فنية عديدة لرغبتها في أخذ قسط طويل من الراحة مع أسرتها.

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