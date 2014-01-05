قلة النوم لكمة قوية ومؤذية تسدد إلى رأسك

وجدت دراسة سويدية حديثة أن نقص النوم يمكن أن يلحق الضرر بالدماغ بالطريقة نفسها التى يلحقها التعرّض لضربة على الرأس. وهذا قد يعنى أن عدم النوم يشبه لكمة قوية تسدد إلى رأسك.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الباحثين فى جامعة يوبسالا السويدية، وجدوا أن عدم النوم لليلة واحدة يتسبب بتغييرات فى الدماغ مشابهة للتى تحصل بعد التعرّض لضربة على الرأس.

وقال العلماء إن الشباب السليمين الذين شملتهم الدراسة، أظهروا ارتفاعا فى المواد الكيميائية نفسها التى تشير لتضرر فى الدماغ.

وقال الباحث المسئول عن الدراسة، كريستيان بينيديكت، إن المادتين الكيميائيتين (NSE) و(S-100B) هما مؤشران حيويان على تضرر الدماغ.

وأضاف أنهم وجدوا أن مستويات المادتين فى الدم ارتفعت لدى المجموعة التى بقيت من دون نوم طوال الليل، ومع أن ذلك لم يكن بالحد الذى يحصل عند التعرّض لجرح فى الرأس، لكن الارتفاع كان ملحوظا.

وأشار إلى أن دراسته تدعم نتائج دراسات أخرى أظهرت أن نقص النوم يزيد خطر الإصابة بألزهايمر ومرض باركنسون والتصلب المتعدد.

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