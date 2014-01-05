فيلم وثائقي لمسيرة عارضة الأزياء الأبرز في العالم Kate Moss

تحتفل عارضة الأزياء الأشهر في العالم Kate Moss بعيد ميلادها الأربعين في يوم 16 من هذا الشهر، وبهذه المناسبة تعرض إحدى القنوات الفرنسية فيلماً وثائقياً يحكي مسيرة العارضة في هذا المجال.

يستعرض الفيلم قصة عقدين ونصف قضتها Kate Moss في قمة عالم الموضة منذ اليوم الذي بدأت فيه في الـ14 من عمرها حتى أصبحت من أشهر الأسماء في هذا المجال، وظهرت على منصات العروض لأشهر المصممين، وكانت الوجه الإعلاني لأكبر الدور العالمية، مثل: "Calvin Klein"، و"Saint Laurent"، و"Chanel"، و"Burberry"، و"Louis Vuitton"، و"Stuart Weitzman"، و"Prada".

من المقرر أن يتم عرض هذا الفيلم في 12 من هذا الشهر، كما سيتضمن العديد من اللقاءات مع عدد من الأشخاص الذين عملت معهم Kate خلال مسيرتها المهنية.