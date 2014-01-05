نائب مرشد «الإخوان» يدعو من لندن لـ«إحياء المشروع الإسلامي»

دعا جمعة أمين عبدالعزيز، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، من مقر إقامته بلندن إلى إحياء ما سماه بـ«المشروع الإسلامي».

وفي مقاله الأسبوعي، الذي نشر، السبت، عبر موقع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المعروف باسم «رسالة الإخوان»، قال «عبدالعزيز»: «إن الأمة الإسلامية تتعرض للإبادة المنظمة والبطيئة والمستمرة منذ عقود طويلة وحتى الآن، والشعوب الإسلامية ما زالت تلاقي الويلات والمصائب والكوارث، ولا أحد يقف الموقف العادل والمنصف من قضايا المسلمين، والأدهى من ذلك أن يرسم أعداء الأمة الإسلامية مستقبلها ويتدخلوا فيه».

وأضاف: «المسلمون في حاجة إلى الوعي مع الإيمان والكياسة والفطنة والحكمة، والدقة في التخطيط لمواجهة هذا كله وإننا جميعا مدعوون إلى استنهاض عزائم المسلمين، وبذل الجهد والعودة بهم إلى دينهم؛ فإن قوتهم تكمن في تمسكهم بدينهم ودفاعهم المستميت عنه».

وتابع «عبدالعزيز» موضحا طبيعة المشروع الإسلامي، الذي دعا له بقوله: «مشروعنا الإسلامي مشروع شعوب مسلمة تتحرق شوقا وأملا في أن تحيا بالإسلام وتعيش له وبه».

وأوضح أن «المشروع الإسلامي هو الذي يحقق للأمة هويتها الذاتية، وشخصيتها المتميزة، واستقلالها الاقتصادي، وإراداتها السياسية، ويخرجها من حالة المسخ، التي تردت إليها من أثر التخلف والجمود من ناحية، والغزو الاستعماري الفكري والعسكري من ناحية أخرى، والحكام المفسدين، الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا».

ولفت إلى أن «المشروع الإسلامي يستمد أساسه من المنهج الإسلامي، ويعترف بالآخر، حيث يحترم ما يحمله من فكر دون إكراه أو إجبار أو تسلط عليه»، متسائلا: «أين هذا مما نراه اليوم من العولمة والغطرسة وفرض الآراء بالقوة؟، وكأن كل فرعون يحكم في هذا الزمان يردد ما قاله فرعون الأمس البعيد».

يذكر أن «عبدالعزيز» اعتاد في رسالاته السابقة على توجيه رسائل إلى أنصار جماعة الإخوان والرئيس المعزول مرسي يدعوهم فيها إلى الثبات، ومواجهة ما سماه بـ«الانقلاب»، لكن رسالته لهذا الأسبوع خلت من مثل هذه الرسائل.