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«جنايات الجيزة» تصدر حكمها على علاء عبدالفتاح وشقيقته في «حرق مقر شفيق»

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«جنايات الجيزة» تصدر حكمها على علاء عبدالفتاح وشقيقته في «حرق مقر شفيق» «جنايات الجيزة» تصدر حكمها على علاء عبدالفتاح وشقيقته في «حرق مقر شفيق»

تُصدر محكمة جنايات الجيزة، الأحد، حكمها في قضية «حرق المقر الانتخابي» للفريق أحمد شفيق، المرشح الخاسر في جولة الانتخابات السابقة، والمتهم فيها الناشط علاء عبدالفتاح «محبوس»، وشقيقته منى سيف الإسلام، وآخرين.

كان النائب العام الأسبق، المستشار طلعت عبدالله ، أمر بإعادة فتح التحقيق في القضية رغم تنازل الفريق شفيق عن دعواه، ونسبت أمر الإحالة للمتهمين أنهم في يوم 28 مايو 2012، اشتركوا مع مجهولين بدائرة قسم الدقي في التجمهر، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، واستعمال القوة والعنف وأشعلوا النيران عمدًا في مقر الحملة الخاص بالمرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق.

وأسندت لهم النيابة تهم «الإتلاف العمدي للممتلكات وسرقة المنقولات واستعراض القوة والتلويح بالعنف وبث الرعب في نفوس المجني عليهم».

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