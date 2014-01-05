تناول زيت الخروع لعلاج الإمساك المزمن يسبب مضاعفات خطيرة

زيت الخروع من أقدم الزيوت الطبيعية التى عرفتها الحضارات القديمة، خاصة فى الحضارات المصرية الفرعونية.

يقول الدكتور سعيد جودة أخصائى التغذية العامة وعلاج السمنة والنحافة، إن زيت الخروع يحتوى على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة، مضيفا أنه يحتوى على نسبة من الأوميجا3، بالإضافة إلى أن زيت الخروع يدخل فى استخدام مواد التجميل وصناعة الصابون، مشيرا إلى أن زيت الخروع من أكثر أنواع الملينات انتشارا فى العالم.

وأكد "جودة" أنه كما لزيت الخروع فوائد علمية، هناك آثار جانبية يجب توضيحها قبل استخدام ثمار الخروع، ومنها أن بذور الخروع تحتوى على مواد شديدة السمية، لذا يجب الحرص على عدم تناول تلك الثمار لأنها قد تؤدى إلى الوفاة.

وتابع أن الخروع من الملينات الطبيعية إلا أنه لا يجب استخدامه لمن يعانى من التهابات بالأعضاء الداخلية، كالالتهابات الزائدة الدودية، كما إذا كان المريض يعانى من وجود ديدان بالمعدة ويعمل على تناول أدوية لعلاج تلك الحالة. ونصح بعدم تناول زيت الخروع حتى لا تحدث مضاعفات شديدة.

وأوضح دكتور سعيد، أنه على الرغم من أن زيت الخروع يعمل على علاج الإمساك، إلا أنه لا ينصح لمن يعانون من الإمساك المزمن، لكى لا يؤدى إلى مضاعفات خطيرة مستقبلا، بالإضافة إلى أن تناول زيت الخروع قد يؤدى إلى حدوث بعض التقلصات بالمعدة، أو الغثيان أو الإسهال والشعور بالإجهاد لأقل مجهود.

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