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د.محمد نوار يوضح الفروق بين أدوية الضغط المرتفع والمنخفض

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د.محمد نوار يوضح الفروق بين أدوية الضغط المرتفع والمنخفض د.محمد نوار يوضح الفروق بين أدوية الضغط المرتفع والمنخفض

يعانى أصحاب الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع الضغط من مشكلة بالأدوية الخاصة بهم، حيث أرسل قارئ، يقول أعانى من ارتفاع الضغط واستخدام دوار الاندرال 10، ولكن مفعوله بطىء وقليل، فهل يمكن استبداله بالكونكور؟.

يجيب عن هذا التساؤل الدكتور محمد نوار، أخصائى الصيدلية الإكلينيكية، قائلا إن الإصابة بارتفاع ضغط الدم درجات فهناك البسيط والمتوسط والشديد وعلاج الاندرال 10 يستخدم فى الحالات البسيطة فقط، ولا يجدى نفعا مع الحالات المتوسطة أو الشديدة.

وأضاف "نوار" قبل استبدال الاندرال10 بالكونكور والذى يعالج الحالات المتوسطة والشديدة من ارتفاع ضغط الدم، يجب أولا قياس نسبة ارتفاع الضغط، بالإضافة إلى ضرورة فحص عمل الرئتين، حيث إن البيزوبرولول وهى المادة الفعالة فى دواء الكونكور يحذر استخدامها مع المصابين بمرض الربو، فعلى الرغم من أنه يؤدى فعاليته إلا أنه يسبب ضيق التنفس، مما يؤدى إلى مشاكل أخرى لهؤلاء المرضى، إضافة أنه إذا كانت هناك أى إصابة بالكليتين فلن يعمل الكونكور أيضا.

وتابع نوار، أن الجرعة المناسبة من هذا الدواء هى تناول حبة من البيزوبروال (الكونكوار) يوميا قبل تناول وجبة الإفطار.

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