بالصور.. "النور" بكفر الشيخ ينظم دورة كرة قدم ببلطيم

نظم حزب النور بمركز بلطيم، دورة لكرة القدم بقرية الشهابية، وتوج فريق برج البرلس بكأس حزب النور بعد فوزه على فريق الساحل البحرى فى نهائى الدورى، بعد تعادل الفريقين 4-4 وحسم فريق برج البرلس فى الضربات الترجيحية المباراة 4 أهداف مقابل هدفين.

وتسلم الفريق الفائز "تى شيرت" حزب النور وشهادات تقدير وكأس البطولة، وتسلم فريق الساحل تى شيرت حزب النور.

وقام بتوزيع الجوائز الدكتور مجدى سليم الأمين العام المساعد للحزب، والدكتور محمد مصطفى خليفة وكيل الحزب بكفر الشيخ والأستاذ عصام زكى وكيل الحزب، كما حضر أعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين بالمحافظة، بالإضافة إلى أمانة الحزب بمركز بلطيم وبقرية الشهابية.

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