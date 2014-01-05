شريف عامر يقتبس انفراد "الوطن" عن ترشح "السيسي" على الهواء مباشرة

"الوطن" تهيب بالإعلاميين احترام المصداقية وعدم التعدي على حقوق الآخرين

كتب : محمد الشيخ الأحد 05-01-2014 03:32

فاجأ الزميل شريف عامر مشاهدي برنامجه "يحدث في مصر" على شاشة قناة MBC مصر، الليلة بنقل واقتباس ما نشرته صحيفة "الوطن" في عدديها الصادرين الأربعاء والخميس الماضيين حول تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الاثنين الماضي، الذي ناقش ترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسي للرئاسة، وزعم "عامر" أن ما ذكره انفراد لبرنامجه، رغم نشره في "الوطن" قبل ثلاثة أيام كامل على صدر الصفحة الأولى.

المفارقة المدهشة أن "شريف عامر" أورد نفس المعلومات التي جاءت في مانشيتات "الوطن" ومنها الاتفاق على ترشح السيسي بإرادة الشعب المصري، وترشيح الفريق صدقي صبحي رئيس الأركان الحالي لمنصب وزير الدفاع، وكانت "الوطن" نشرت مانشيت الأربعاء الماضي "مصادر: السيسي سيحتكم للشعب في الترشح للرئاسة".. وفي عدد الخميس تحت عنوان "الوطن تكشف تفاصيل أخطر اجتماع للمجلس العسكري لمناقشة ترشح السيسي للرئاسة..." و"السيسي: إنقاذ مصر الهدف الأكبر.. وأبلغت واشنطن رفضنا للضغوط.. ومصادر: صبحي على رأس المرشحين لوزارة الدفاع".

وتهيب "الوطن" بالزميل شريف عامر وكافة الإعلاميين باحترام المصداقية وعدم التعدي على حقوق الآخرين، لاسيما أن "الوطن" انفردت في الجريدة والبوابة الإلكترونية بالكشف عن تفاصيل اجتماع المجلس العسكري وترشح السيسي للرئاسة، وهو ما تعرض للسطو العلني في برنامج "عامر" على شاشة MBC مصر.