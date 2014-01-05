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بالفيديو .. أرسنال يضرب توتنام القلم الثاني

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بالفيديو .. أرسنال يضرب توتنام القلم الثاني بالفيديو .. أرسنال يضرب توتنام القلم الثاني

تأهل أرسنال إلى دور الـ16 من كأس إنجلترا بالفوز على توتنام هوتسبير بهدفين دون رد على ملعب الإمارات.

وتمكن أرسنال من إسقاط توتنام في دربي لندن للمرة الثانية هذا الموسم، حيث فاز عليه من قبل بهدف دون رد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

أحرز هدفي المدفعجية سانتي كازورلا وتوماس روزيسكي في الدقيقتين 31 و62.

الهدف الأول جاء من تسديدة قوية لكازورلا من الجانب الأيسر الذي تسلم تمريرة من والكوت الذي أصيب خلال المباراة.

وشهدت المباراة إحراز روزيسكي هدفا بعد غياب دام لشهور، حيث ضغط على مدافع المنافس المتمركز في دائرة وسط الملعب، وركض بالكرة حتى منطقة الجزاء مسددا أعلى الحارس.

شاهد أهداف المباراة من هنا

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فيديو اليوم السابع

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